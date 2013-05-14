Підземні переходи на столичному проспекті Перемоги відремонтують до липня

На початок липня завершиться реконструкція 9 переходів

У Києві завершується реконструкція першої ділянки проспекту Перемоги – від в`їзду в місто до проспекту Палладіна. Повністю укласти асфальт на даному відрізку магістралі працівники комунальної корпорації «Київавтодор» планують до Дня Києва.

У ході реконструкції проводиться капітальний ремонт усіх підземних переходів через проспект Перемоги. Згідно з планом, у переходах робиться сучасна гідроізоляція, чиняться сходи і парапети, встановлюються спеціальні з`їзди для людей з особливими потребами. Реконструкція 9 переходів – від вул. Чорнобильської до ст. м. «Нивки» – завершиться до початку липня.

«Прийняти рішення про реконструкцію проспекту Перемоги було непросто через дефіцит фінансового ресурсу. Але необхідність реконструкції цієї магістралі давно назріла. Адже через рік на місцях «латок» з`являться нові ями. У той час як сучасне тришарове покриття дозволить зберегти покриття проспекту в належному стані на багато років», – зазначив голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов в ефірі програми «Столиця».

Як повідомлялося, в ході реконструкції планується не тільки укласти на проспекті Перемоги сучасне асфальтове покриття та реконструювати підземні пішохідні переходи. Також оновлюється вуличне освітлення та бар`єрна огорожа, обладнуються велосипедні доріжки і реконструюються три шляхопроводи: на Кільцевій дорозі, біля ст. м. «Нивки» і на перетині з вул. Дегтярівській. На зупинках облаштовуються додаткові кишені для громадського транспорту.