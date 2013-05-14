У Києві розпочався Європейський тиждень культури

У рамках заходу пройдуть виставки, покази фільмів, концерти, лекції / Фото: euukrainecoop.net

Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські, посол Франції в Україні Ален Ремі та посол Хорватії Томіслав Відошевіч відкрили Європейський тиждень культури у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, захід розпочався з відкриття фотовиставки «Людина в міському просторі Європи» (Homo Urbanus Europeanus), на якій представлено світлини з 12 столиць європейських країн, зроблені французьким фотографом Жан-Марком Карассі.

«На фотографіях ви не побачите звичних пам’ятних місць, які асоціюються з відповідними європейськими країнами чи їх столицями, це новий погляд на європейські міста, нове сприйняття», – сказав Томбінські, відкриваючи фотовиставку.

Карассі три роки знімав свої фото для виставка «Людина в міському просторі Європи». Фотовиставка відкрита з 14 до 27 травня у Музеї мистецтв імені Варвари та Богдана Ханенків.

В рамках Європейського тижня у столиці відбудуться різноманітні культурні заходи, зокрема виставки, покази фільмів, концерти, лекції. Їх мета полягає у популяризації культурної спадщини країн-членів ЄС та сприянні єдності європейських країн.

Європейський тиждень культури є спільною ініціативою Представництва Європейського Союзу в Україні та посольств і культурних інституцій країн-членів ЄС.

Європейський тиждень культури пройде у Києві вперше. Він завершиться масштабним святкуванням Дня Європи 18 травня.