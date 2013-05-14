Київським бізнесменам повернули ПДВ майже на 2 мільярди

280 мільйонів були відшкодовані платникам податків автоматично / Фото: «Газета киевская»

Обсяг відшкодувань податку на додану вартість платникам податків Києва з початку року становив 1,809 млрд грн, із них 280 млн грн відшкодовано в автоматичному режимі, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві.

При цьому обсяг відшкодувань у квітні ц.р. зріс втричі – до 540 млн грн, що на 381 млн грн більше показника квітня 2012 року.

За інформацією відомства, обсяг відшкодувань, здійснених в автоматичному режимі в квітні, становив 50 млн грн. Автоматичне відшкодування отримали 34 суб`єкти підприємництва.

При цьому співробітники управління Міндоходів попередили незаконне відшкодування ПДВ обсягом 21,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, загалом по Україні обсяг відшкодувань ПДВ у 1-му кварталі 2013 року зріс на 20,4% – до 13,7 млрд грн.