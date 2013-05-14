На Київщині чоловіка за пограбування банку і заправки ув’язнили на 7 років

Пограбування були скоєні із застосуванням вогнепальної зброї

Апеляційний суд Київської області залишив у силі вирок Білоцерківського міськрайонного суду, яким злочинця визнано винним у подвійному пограбуванні із застосуванням вогнепальної зброї одного з відділень банку та АЗС у м. Біла Церква.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, слідством встановлено, що двоє осіб увірвались до відділення «Унікредит банку» і, погрожуючи касиру пістолетом, намагалися заволодіти грошима. Однак жінка не розгубилася: впавши на підлогу, вона встигла натиснути кнопку виклику охорони. У зв’язку з цим чоловіки не змогли заволодіти грошима та втекли з місця злочину.



Другим об’єктом розбійного нападу стала АЗС «ТНК» в м. Біла Церква. Злочинці, дочекавшись відсутності сторонніх осіб, діючи за тією ж схемою, намагались забрати гроші з каси. Але злочинці не змогли відкрити касовий апарат, тому були змушені тікати з місця злочину ні з чим.



При затриманні вказані особи чинили супротив працівникам міліції, внаслідок чого один із них загинув.



Злочинні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).



Апеляційний суд, визнавши затриманого злочинця винним, призначив покарання 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві власності майна. Стосовно другої особи провадження у справі закрито у зв’язку із смертю.