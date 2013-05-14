Київські пляжі не готові до купального сезону

Санітарний паспорт не отримав жоден київський пляж

Офіційне відкриття купального сезону в столиці, яке було заплановано на 15 травня, відкладається як мінімум до кінця місяця, повідомляє «Сегодня».

Комунальні служби виявилися не готовими до напливу відпочивальників. Сотні киян переконалися в цьому, коли у вихідні прийшли на столичні пляжі.

До того ж санітарний паспорт не отримав жоден київський пляж, і, таким чином, ніхто не може гарантувати киянам безпеку. Прибережні зони усіяні сміттям, там не вистачає туалетів, а всюди снують щури.

«Купальний сезон стартує 30 травня – підготовчі роботи затягнулися через підтоплення», – розповіла прес-секретар КП «Плесо» Наталія Ситайло. До цього часу комунальники обіцяють відкрити 11 пляжів і 14 зон відпочинку. Перед видачею паспортів СЕС повинна провести радіологічний аналіз піску і обстежити його на предмет наявності личинок гельмінтів, перевірити якість води. Також необхідно знищити гризунів.

Відвідувачі Гідропарку скаржаться, що там розвелося багато щурів. «Щури – переносники безлічі хвороб. Вони можуть бути агресивні і нападати на людей. Особливо, якщо вони заражені сказом», – розповів еколог Володимир Борейко.

У «Плесо» повідомили, що вже знищують гризунів. Причому прибережні зони не просто посипають отрутою. У компанії, яка займається дератизацією, журналістам розповіли, що для того, щоб позбутися гризунів, на кордоні пляжів через кожні 25 метрів встановлюються спеціальні контейнери з отрутою, помічені яскравою наклейкою. Для домашніх тварин і дітей вони не є небезпечними, запевняють фахівці. Сконструйовані вони так, що добратися до отруєної речовини може тільки невеликий звірок.

Таїть масу неприємних сюрпризів і дно водойм. Щоб уберегти купальників від травм, перед відкриттям обов`язково досліджуються акваторії пляжів. Водолази витягують з води будівельне сміття, арматуру, бите скло, затонулі човни і викинуті рибальські снасті, в тому числі і гачки від вудок, на які нерідко наступають люди. Але ці роботи ще не завершені на багатьох пляжах: на березі купи сміття, через яке можна поранитися.

У КП «Плесо» стверджують, що в квітні з територій столичних водойм вивезено понад 100 кубометрів сміття, проте залишилося не менше. А от вода в Дніпрі придатна для купання, заявляють санепідеміологи. Головний санітарний лікар Святошинського району Сергій Пастушенко говорить, що в озерах теж можна плавати. «А от стан берегів далекий від ідеалу – норми по наявності туалетів та урн у зонах відпочинку і на пляжах не дотримуються», – запевняє він.

«Туалети до початку сезону обов`язково будуть», – запевнили в міському департаменті благоустрою. Правда, скільки і коли, не змогли уточнити. Ставити кабінки зобов`яжуть господарів прибережних кафе і атракціонів.

Пляжний сезон у Києві ще не почався, а на воді у столиці вже гинуть люди. Увечері 9 травня на озері на вул. Миколи Закревського потонув 28-річний хлопець. Як розповіли в столичному ГУ ДСНС, компанія з трьох хлопців і дівчини відзначала День Перемоги. Молоді люди пірнали в озеро, і один з них не виринув. Товариші намагалися знайти його самостійно, але у них це не вийшло. Тоді вони подзвонили в службу порятунку, після чого до місця події прибули водолази на катері. Буквально через хвилину вони знайшли хлопця в 10 метрах від берега на глибині 4 метри. На жаль, він уже був мертвий.

Столичні рятувальники радять киянам бути дуже обережними на воді. Тим більше що цього року її рівень значно збільшився, а велика вода принесла із собою велику кількість органічного сміття – колод і великих гілок, які осідають на дні. Пірнати з берега у воду в незнайомих місцях небезпечно.