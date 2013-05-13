У Києві за рік стерилізували майже 3 тисячі безпритульних тварин

Київська влада планує збільшити кількість операцій зі стерилізації тварин / Фото: прес-служба КМДА

У відремонтованому приміщенні ветеринарної клініки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» (вул. Ярославська, 13-А) запрацювало відділення післяопераційної перетримки безпритульних тварин, облаштоване за кошти Німецького союзу захисту тварин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відкриття відділення відбулося сьогодні.

Введення його в роботу дозволить збільшити кількість операцій зі стерилізації.

Напередодні відкриття в.о. першого заступника голови КМДА Анатолій Голубченко зустрівся з представниками союзу та обговорив алгоритм і перспективи співпраці міської влади з німецькою організацією захисту тварин.

Голубченко наголосив на готовності КМДА не лише продовжити плідну співпрацю із союзом, але й поглибити та розширити її для досягнення позитивних результатів і поліпшення ситуації із поводженням з безпритульними тваринами у Києві.

Німецькі зоозахисники запевнили у взаємності таких намірів та висловили підтримку тим заходам, які київська влада вживає для вирішення проблеми безпритульних собак.

У КМДА нагадали, що з 1 квітня 2012 року за фінансової підтримки Німецького союзу захисту тварин було розпочато акцію зі стерилізації безпритульних тварин і тварин, власники яких належать до пільгової категорії населення. Акція проводиться на базі ветеринарних клінік КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» (вул. Ярославська, 13-А та вул. Вірменська, 29).

У 2012 році голова КМДА Олександр Попов підписав меморандум про співпрацю між Київською міськдержадміністрацією та Німецьким союзом захисту тварин з метою розроблення та реалізації програми допомоги безпритульним тваринам у столиці.

За період проведення цієї акції, з 1 квітня 2012 року до 1 травня 2013 року, за кошти Німецького союзу захисту тварин стерилізовано 2794 тварини.