Прокуратура повернула у власність Києва три земельні ділянки

Суд зобов`язав орендарів повернути ділянки столичній громаді / Фото: job-sbu.org

Господарський суд Києва задовольнив позовні вимоги прокуратури Деснянського району столиці та зобов’язав орендарів повернути до комунальної власності земельні ділянки у Деснянському районі загальною площею 0,9 га та вартістю понад 3 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Деснянського району, йдеться про ділянки на вул. Братиславській, 24, 52 та на пр. Маяковського, 3, що у 2004-2008 роках Київрада передала в оренду для будівництва житлового будинку з об’єктами соціально-побутового призначення, станції технічного обслуговування і торговельних павільйонів.

Натомість, як встановлено прокурорською перевіркою, жодна з ділянок за цільовим призначенням не використовувалася. Крім того, терміни дії договорів оренди землею закінчилися та не поновлювалися.

За законодавством, договір оренди землі припиняється у випадку закінчення строку, на який його було укладено, а також у разі використання земельної ділянки не за цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. 1 квітня 2013 року прокуратура Деснянського району Києва повідомила, що заявила позови про повернення трьох ділянок на Троєщині. Так, прокуратура подала позовні заяви до Господарського суду Києва з вимогою:

зобов’язати дочірнє підприємство «Фірма «Київ-Транссервіс» повернути Київраді ділянку площею 0,1796 га загальною вартістю понад 300 тис. грн, яка розташована на вул. Братиславській, 24 у зв’язку із закінченням строку договору оренди;

зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайн ЛТД» повернути Київраді ділянку площею 0,1455 га, вартістю 2 млн грн, яка розташована на вул. Братиславській, 52 у зв’язку із закінченням строку договору оренди;

зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Київське будівельне підприємство №3» повернути Київраді ділянку площею 0,5674 га, вартістю понад 1 млн грн, яка розташована на проспекті В.Маяковського, 3 у зв’язку із закінченням строку договору оренди.