У Києві п'яний на мопеді збив дитину
11-річна дівчинка потрапила до лікарні
ДТП сталося на пішохідному переході
В Оболонському районі столиці п’яний водій мопеда збив дитину.
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, дорожньо-транспортна пригода сталася 12 травня о 20-й годині на проспекті Героїв Сталінграда, 2-А.
19-річний водій, керуючи мопедом «Фенікс», на пішохідному переході скоїв наїзд на 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу на дозволений «зелений» сигнал світлофора.
Як з’ясувалося, водій керував незареєстрованим мопедом, а також не мав при собі посвідчення водія. До того ж, він знаходився у стані алкогольного сп’яніння.
Водія було відсторонено від керування та складено відповідний адміністративний протокол.
Внаслідок наїзду дівчинка отримала забиття тіла, закриту черепно-мозкову травму, рвані рани лоба та була госпіталізована до дитячої лікарні «Охматдит».
Загалом, за даними ДАІ, в столиці за вихідні дні, 11-12 травня, було зареєстровано 5 ДТП за участю мотоциклістів, в яких одна людина загинула та четверо – отримали травми.