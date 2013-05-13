Кандидат у мери Василькова відхрестився від партії Королевської

Попович просить Королевську підтвердити, що він не входить в її партію

Претендент у кандидати на посаду міського голови Василькова Київської області Валерій Попович закликає міністра соціальної політики Наталію Королевську як лідера партії «Україна – вперед!» спростувати у суді його приналежність до цієї партії та надати таким чином можливість обиратися в мери.

Про це Попович заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він пояснив, що ще 22 квітня написав заяву про вихід із партії, і ця заява була задоволена у відповідний спосіб.

За словами Поповича, він був висунутий кандидатом у мери Василькова як безпартійна особа від партії «Єдність», однак через фальсифікацію документа про те, що він начебто є членом партії «Україна – вперед!», Васильківська ТВК відмовила у реєстрації кандидатом.

«Я розумію, що цей крок – замовлення влади, бо по-іншому відмовити мені в реєстрації не можна. Я також розумію, що сама Королевська не могла б надати незаконної вказівки, а отже – це була вказівка звише. Враховуючи це, я звертаюся до Наталії Юріївни: доручить своїм помічникам у партії, підлеглим прийти сьогодні до Окружного адміністративного суду Києва, де розглядається моя заява на протиправні дії членів Васильківської ТВК, і надати офіційне повідомлення, що Попович не є членом партії Наталії Королевської «Україна – вперед!», – зазначив він.

У свою чергу, представник інтересів Поповича у суді, адвокат Микола Неділько повідомив, що за фактом підробки документів васильківська міліція відкрила кримінальне провадження. «Але, враховуючи досвід, ми прекрасно розуміємо, що позитивного результату з цього очікувати марно», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Окружний адміністративний суд Києва почав розгляд скарги на нереєстрацію Поповича кандидатом у мери Василькова.