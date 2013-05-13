У Київській області згорів житловий будинок

Вогонь повністю знищив будинок / Фото: прес-служба ДСНС України у Київській області

У селі Лемешівка Яготинського району Київської області сталося загорання чотирьохквартирного двоповерхового будинку.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у Київській області, інформація про пожежу надійшла на пункт зв’язку 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин.

По прибуттю на місце події працівниками ДСНС було встановлено, що вогнем охоплена вся крівля розміром 15х8 метрів.

Внаслідок пожежі вогнем знищено житловий будинок, побутові речі та речі домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюється.