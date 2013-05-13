Кияни сплатили податків на 10 мільярдів

У 2013 році обсяг податків на 31% перевищив минулорічні показники

Обсяг податкових платежів, мобілізованих співробітниками Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві, в січні-квітні становив 9,593 млрд грн, що на 31% більше за аналогічний показник минулого року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

За даними управління, надходження від податку на додану вартість становили 772 млн грн (збільшення на 22%), надходження від податку на прибуток зросли на 65% – до 1,174 млрд грн.

Надходження від податку на доходи фізичних осіб, за даними відомства, становили 3,6 млрд грн, що на 13% більше порівняно з січнем-квітнем 2012 року.

При цьому безпосередньо до бюджету Києва платники податків сплатили 2,8 млрд грн, що 24,7% більше за показник минулого року, підкреслили в управлінні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, співробітники управління Міндоходів у Києві в січні-березні 2013 року мобілізували до державного бюджету 7,5 млрд грн, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2012 року.