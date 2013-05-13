У 7 районах Києва відключать гарячу воду

Гаряча вода буде відсутня у частині Голосіївського, Печерського, Дарницького, Солом’янського, Шевченківського, Подільського та Святошинського районів

Фахівці ПАО «Київенерго» після травневих свят відновлять проведення щорічних гідравлічних випробування теплових мереж.

З 13 по 27 травня гідравлічні випробування триватимуть у частині Голосіївського, Печерського, Дарницького та Солом’янського районів столиці, повідомляє прес-служба «Київенерго».

З 13 травня по 3 червня випробування тепломереж проходитимуть у частині Шевченківського, Подільського та Святошинського районів столиці.

У прес-службі нагадують, що гідравлічні випробування є обов’язковим етапом підготовки тепломереж до опалювального сезону, що передбачено Правилами підготовки теплових підприємств до опалювального періоду.

Гідравлічні випробування дозволяють виявити та ліквідувати максимально можливу кількість найбільш зношених ділянок мереж, запобігши таким чином появі пошкоджень під час опалювального сезону 2013/2014 р. На час проведення гідравлічних випробувань у окремих мікрорайонах столиці тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання.

Як повідомлялось раніше, випробування здійснюються тепломережною водою, охолодженою до температури не вищою ніж 40 градусів, з підвищеним на 25% тиском, що відповідає нормативам. Провести їх без відключення гарячого водопостачання – технологічно неможливо.

На час проведення випробувань «Київенерго» не нараховує житлово-експлуатаційним організаціям (ЖЕО) обсяги споживання теплової енергії, а ЖЕО коригують розрахунки з мешканцями та не стягують плату за гаряче водопостачання.

«Київенерго» закликає киян дотримуватися правил безпеки при виявленні провалів асфальту, пару або витоку гарячої води на поверхню.

Виявивши пару над асфальтом, провал або витік гарячої води, не слід наближатися до такого місця та не допускати наближення інших людей до приїзду аварійної бригади «Київенерго». Її необхідно викликати за телефоном контакт-центру 15-88 або 202-15-88 для дзвінків з мобільного.

Додаткову інформацію щодо проведення випробувань тепломереж можна отримати за телефонами контакт-центру 15-88 або 202-15-88 (для дзвінків з мобільного).

Інформація щодо проведення гідравлічних випробувань опублікована також на офіційному сайті «Київенерго» www.kyivenergo.ua (графік випробувань оновлюється щомісяця).