Завтра в Києві почнуть працювати фонтани

Столичні фонтани обслуговують «Київводоканал» і «Київзеленбуд»

1 травня у Києві розпочнеться поетапне увімкнення фонтанів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, спочатку запрацюють ті фонтани, які не потребують ремонтних робіт, решта – одразу після їх виконання. В КМДА не інформують, скільки фонтанів наразі потребують ремонту, а скільки готові до запуску після зими.

Водночас зазначається, що згідно з рекомендаціями Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, фонтани працюватимуть у робочі дні з 9.00 до 22.00, у вихідні та святкові дні – з 9.00 до 23.00. Світломузичні фонтани радуватимуть киян та гостей столиці з 21.00 до 22.00.

Як відзначають в КМДА, 22 фонтани столиці обслуговує ПАТ «АК «Київводоканал», 26 фонтанів – на балансі районних комунальних підприємств КО «Київзеленбуд», що розташовані в столичних парках і скверах. Ще низка фонтанів закріплені та обслуговуються районами.