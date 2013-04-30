Пилипишин викупив свободу пересування за 300 тисяч

Пилипишина звинувачують у незаконній передачі житлового будинку «приватнику»

Голосіївський районний суд Києва змінив колишньому голові Шевченківської райдержадміністрації міста Києва Віктору Пилипишину запобіжний захід з підписки про невиїзд на внесення грошової застави у 289 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у столичній прокуратурі, таким чином суд задовольнив відповідне клопотання сторони захисту В.Пилипишина, призначивши йому внести заставу у розмірі 17 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 289 тис. грн, які мають бути сплачені протягом п’яти днів з дня оголошення рішення.

Раніше повідомлялося, що колишнього голову Шевченківської РДА В.Пилипишина звинувачують у незаконній передачі у власність приватній структурі житлового будинку за заниженою ціною. Друга кримінальна справа стосується рішення про передачу у власність тій самій приватній структурі будівлі вечірньої школи попри те, що відчужувати установи освіти заборонено законодавством.