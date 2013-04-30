Попов розповів, як поститься і яким храмам віддає перевагу

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов дотримується Великого посту, а до моди політиків робити своє духовне життя надбанням громадськості ставиться негативно.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Факти і коментарі», повідомляє Gazeta.ua.

«Я не прагну зробити своє духовне життя надбанням громадськості», – запевняє Попов.

На його думку, відвідувати церкву – природна потреба віруючих, але якщо людина є публічною, то кожному її кроку приділяється підвищена увага. «І якщо стосовно роботи це більш ніж виправдано, то в інших випадках, особливо якщо це стосується віри, буває зайвим», – вважає голова КМДА.

На питання, чи дотримується він поста, Попов відповів, що однозначна ствердна відповідь була б з його боку нескромною. «Якщо говорити про відмову від певних видів їжі – то так, я не вживаю м`яса, яєць, молочних продуктів. Причому вже не перший рік – у нашій родині так було заведено ще з радянських часів», – зазначив він.

Однак поняття посту, на переконання голови КМДА, передбачає суворе самообмеження, а деякі заходи, які не зовсім вписуються в рамки поста, Попов як керівник міськадміністрації ігнорувати не може.

Олександр Попов також розповів, які з київських храмів він любить відвідувати найчастіше. «Київ – місто унікальне у багатьох відношеннях. Насиченість духовного життя впродовж багатьох століть тут була винятковою, і це залишило свій слід не тільки у вигляді безлічі монастирів і храмів, але і у вигляді абсолютно особливої атмосфери. Для мене було щастям відвідати багато церков, але найчастіше виходить бувати в Іллінському храмі, у Введенському та Михайлівському монастирях», – повідомив він.