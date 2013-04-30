Матеріальну допомогу до Дня Перемоги отримають 80 тисяч киян

На виплати до травневих свят виділено 94 мільйони / Фото: «Газета киевская»

До травневих свят інваліди Великої вітчизняної війни, учасники бойових дій, Герої Радянського Союзу, діти війни, члени сімей загиблих та учасники війни, які проживають у Києві, отримають виплати з муніципального та державного бюджету на загальну суму 94 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Департаменту соціальної політики КМДА Тетяна Костюренко під час брифінгу у міський адміністрації.

«Із міського бюджету виділено 40 млн грн, з державного – 54 млн грн», – повідомила Т.Костюренко.

Вона зазначила, що із держбюджету з нагоди свята Великої Перемоги виплати становитимуть від 135 грн до 2 тис. 415 грн – найбільші суми отримають Герої Радянського Союзу.

З місцевого бюджету, як зазначила чиновник, розміри допомоги становитимуть від 200 грн до 1,5 тис. грн.

Вона зазначила, що всього виплати до 9 травня отримають близько 80 тис. киян.

Крім того, за словами Т.Костюренко, до Великодня окремі категорії соціально незахищених верств населення отримають одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу. Розмір виплат становитиме від 100 до 500 грн і отримають їх майже 338,5 тисяч жителів Києва.