У столичній багатоповерхівці горіла квартира (фото)
12:44, 30 квітня 2013Київ
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Пожежа сталася на бульварі Перова
Через сильне задимлення під`їзду не вдалося провести евакуацію
На бульварі Перова у Дніпровському районі Києва загорілась квартира на сьомому поверсі одного з будинків.
Ліквідація пожежі мала певні складнощі: через відсутність вікон на сходовому майданчику сталося сильне задимлення під`їзду, повідомляє «Магнолія-ТВ».
Деякі з мешканців парадного встигли вибігти на вулицю, інші ж змушені були залишатися у власних квартирах.
Безпосередньо пожежу рятувальники ліквідували за кілька хвилин. Її причина на даний момент з`ясовується.
За словами місцевих жителів, у квартирі, що горіла проживає неблагополучна родина.
Фото: «Магнолія-ТВ»
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