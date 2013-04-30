У столичній багатоповерхівці горіла квартира (фото)

Через сильне задимлення під`їзду не вдалося провести евакуацію

На бульварі Перова у Дніпровському районі Києва загорілась квартира на сьомому поверсі одного з будинків.

Ліквідація пожежі мала певні складнощі: через відсутність вікон на сходовому майданчику сталося сильне задимлення під`їзду, повідомляє «Магнолія-ТВ».

Деякі з мешканців парадного встигли вибігти на вулицю, інші ж змушені були залишатися у власних квартирах.

Безпосередньо пожежу рятувальники ліквідували за кілька хвилин. Її причина на даний момент з`ясовується.

За словами місцевих жителів, у квартирі, що горіла проживає неблагополучна родина.

Фото: «Магнолія-ТВ»