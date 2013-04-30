Суд повернув у власність Києва приміщення на Андріївському узвозі

Приміщення на Андріївському узвозі були продані приватному підприємству

Господарський суд задовольнив позов прокуратури Подільського району столиці та повернув київській громаді комунальні приміщення загальною площею близько 400 м кв. на Андріївському узвозі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як зазначається у повідомленні, Подільською райрадою у 2009 році нежитлові приміщення на вул. Андріївський узвіз, 3/24-А загальною площею майже 400 м кв. були включені до переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом викупу.

У подальшому районним відділом приватизації комунального майна приміщення були продані приватному підприємству за 2,4 млн гривень.

Проте, як встановила прокурорська перевірка, відчуження приміщень відбулося без обов’язкового висновку уповноваженого органу щодо їх вартості, а відтак є незаконним.

Суд підтримав позицію прокуратури щодо визнання за столичною громадою права власності на вказане майно та зобов’язав приватне підприємство повернути його з незаконного володіння.