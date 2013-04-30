КМДА оприлюднила програму святкування Великодня

Фестиваль писанок відбудеться в парку Івана Франка

Традиційно у Великодню неділю в храмах і молитовних будинках Києва відбудуться богослужіння. Крім того, киян та гостей міста запрошують святкувати Воскресіння Ісуса Христа на Хрещатик.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, о 14:00 на майданчику біля КМДА відбудеться концерт за участю художніх колективів столиці «Від землі до небес – Великий День – Христос Воскрес». Зі святом глядачів вітатимуть: «Київський академічний муніципальний духовий оркестр», академічний камерний хор «Хрещатик», чоловіча група «Козацькі забави» та ансамбль солістів «Благовіст» українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина».

Крім того, у парку Івана Франка відбудеться велике театралізоване дійство – «Фестиваль писанок». Під час заходу мешканці та гості столиці зможуть побачити орнаменти писанок різних регіонів України. Фестиваль триватиме до 2 червня.

Релігійні організації міста будуть проводити духовні піснеспіви, зокрема, релігійна громада Римо-католицької церкви запрошує всіх бажаючих в парк імені Т.Шевченка.

У Департаменті культури інформують, що з нагоди свята у всіх районах столиці християнські релігійні організації спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями організують святкові заходи для мешканців мікрорайонів і проведуть святкові зустрічі з дітьми з малозабезпечених сімей.