Київська влада поки не буде забороняти автокав'ярні

Пожежники біля згорілого автомобіля, переробленого під автокав`ярню

Мобільні кав`ярні поки залишаться на вулицях Києва – прибирати їх до розробки нових правил ніхто не має права. Про це повідомляє «Сегодня» з посиланням на столичну ДАІ.

Державтоінспекція може штрафувати власників кавових машин тільки за стоянку в недозволеному місці або проїзд по тротуару.

«З початку року оформлено 130 адмінпротоколів, з них 7 – за повторне порушення. Сума штрафів – 255 грн. Але найчастіше штрафувати нікого. Інспекторам кажуть: а я не водій, а торговець. Але ж за торгівлю ми штрафувати не можемо», – розповів заступник начальника УДАІ Києва Ігор Опанасенко.

Така ж ситуація і з Департаментом благоустрою КМДА, який, за словами в. о. першого заступника голови КМДА Анатолія Голубченка, повинен буде стежити за даним видом торгівлі.

«Ми можемо скласти протокол тільки за порушення благоустрою на юрособу (від 850 до 1700 грн) або фізособу (340-1360 грн)», – говорить прес-секретар Департаменту Владислав Шелоков.

Щоб прискорити процес, в мерії вже розробляють нові правила для пересувної торгівлі.

«Ми готуємо проект з чітким списком документів, необхідних для роботи кав`ярень, у тому числі те, що може бути для них носієм енергії. Потім настане черга і решти «торгівлі на колесах». Якщо не встигнемо підготувати правила для мобільних кав`ярень до найближчої сесії Київради, то на наступну точно винесемо», – обіцяє Голубченко.