Київський зоопарк працюватиме без вихідних

Зміни у графіку роботи вносяться на весняно-літній період

Київський зоопарк у зв`язку зі зростанням потреби відвідування закладу киянами і гостями столиці у весняно-літній період скасовує встановлені по понеділках санітарні дні і працюватиме щопонеділка.

Як повідомили УНІАН у зоопарку, з 1 травня робота експозицій триватиме до 20.00, каси працюватимуть до19.00.

Ціна квитка: для дорослих – 25 грн, для дітей (до 16 років) – 15 грн, дітям до 5 років вхід безкоштовний. Інваліди I-II групи, учасники ВВВ і бойових дій – 15 грн. Діти-сироти та інваліди дитинства до 18 років – безкоштовно.