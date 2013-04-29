Кияни просять Папу Римського розібратися з будівництвом церкви на Оболоні

Будівництво храму ведеться на зеленій зоні / Фото: «Сегодня»

Жителі Оболонського району Києва просять Папу Римського Франциска вплинути на представників Римо-католицької церкви в Україні і не будувати церкву на Оболоні.

Про це йшлося на прес-конференції в УНІАН за участю ініціативної групи жителів Оболонського району, які виступають проти будівництва римо-католицького храму Святого Франциска Ассизського.

Представники ініціативної групи стверджують, що документи, які надають представники забудовника, не відповідають нормам діючого законодавства, окрім того, відбуваються провокації та поширення неправдивої інформації про поранення монахинь та агресію мешканців прилеглих будинків стосовно вірян.

Представник ініціативної групи Володимир Янковий наголосив, що територія, на якій планується звести храм, завжди була зеленою зоною, за радянських часів тут були дитячий і спортивний майданчики, а останнім часом ця територія також була облаштована: встановлено лавки, висаджено дерева тощо.

Він наголосив, що діалоги із забудовником нагадують розмову сліпого з німим, й анонсовані зустрічі не відбуваються.

За словами представника ініціативної групи Марини Чудновської, порушується ряд законодавчих актів, які забороняють здійснювати будівництво у зелених зонах. Також, за її словами, при підготовці документів щодо землевідводу була умова узгодження з мешканцями сусідніх будинків. При цьому мешканці не виступають проти римо-католицької громади, а виступають проти будь-якого будівництва.

У листі до Папи Римського оболонці наголошують, що після того, як громада заявила протест проти будь-якого будівництва у місці відпочинку, католикам запропонували інше місце для будівництва, але ті відмовилися.

При цьому представники релігійної громади, за твердженням громадськості, мотивували свою відмову тим, що нинішня ділянка має кращі умови під’їзду.

«Виходить, що для економії своїх коштів при будівництві храму і здійснення благоустрою навкруги нього керівництву римо-католицької релігійної громади парафії Святого Франциска Ассізського байдуже, що територіальна громада понесе матеріальні та моральні втрати через погіршення умов життєдіяльності мешканців будинків по вулиці Зої Гайдай, Героїв Дніпра та Богатирської», – йдеться у листі.

«Ваше Святосте, просимо Вас припинити такі діяння служителів Римо-католицької церкви, які приводять до порушення заповіту Ісуса Христа і знеславлення Католицької церкви», – йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня на прес-конференції в УНІАН представники Римо-католицької церкви закликали до діалогу жителів столичної Оболоні, що виступають проти будівництва церкви у їхньому районі.

Отець Франциск Ботвіна наголосив, що на сьогодні немає жодної заборони на будівництво римо-католицького храму в Оболонському районі Києва, однак вони самі вирішили призупинити будівництво, щоб розібратись з людьми. «Це наша добра воля – призупинення, щоб не форсувати неприємні події», – наголосив він.

При цьому він звернув увагу на те, що в Оболонському районі проживає більше тисячі парафіян Римо-католицької церкви, а церква розрахована на 200-250 осіб, і розміри церкви становитимуть всього 30х15 кв. м. Також він заперечив, що ця церква будуватиметься замість дитячого майданчика, зазначивши, що майданчик залишиться поряд, за 20 метрів.

Прес-секретар Ордену менших братів в Україні Патрик Оліх розповів, що у 2004 році католицька громада Св. Франциска отримала в Оболонському районі Києва ділянку під будівництво храму, яка в 2010 році перейшла в постійне користування церкви. У 2011 році розпочалось будівництво, але через конфлікт з мешканцями прилеглих будинків будівництво було призупинене. 15 квітня 2013 року відбулась нова спроба розпочати будівництво. Однак 16 квітня під час вечірньої молитви на місці майбутнього храму віряни зустрілись з агресивною поведінкою присутніх там людей. «Римо-католики не відповідали на подібні провокаційні дії і продовжували молитись», – наголосив він. Цього ж дня, за його словами, відбулась ще одна подія – в бік людей, які молились, було здійснено постріли, внаслідок чого були поранені чорниці Розалія і Терезіана. П.Оліх зауважив, що, дякуючи теплій куртці, в одної з монахинь просто залишився синець на руці, Розалія ж отримала травму обличчя і була прооперована.

«Тому до відома мешканців було подано інформацію про те, що більшість робіт, пов’язаних з будівництвом храму, призупинено, з нашого боку ми запропонували створити групу з числа мешканців, які б могли би зустрітись (з представниками церкви) і з’ясувати всі розбіжності», – сказав П.Оліх.