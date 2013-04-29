У Попова вирішили безкоштовно підвозити киян у поминальні дні до віддалених кладовищ

Глава Київміськдержадміністрації Олександр Попов розпорядився організувати безкоштовне перевезення киян у поминальні дні на спеціальних маршрутах. Про це Олександр Попов сказав у понеділок в ході апаратної наради в КМДА.

«Ми вперше пускаємо в поминальні дні спеціальні автобусні маршрути, які будуть перевозити людей до міських кладовищ безкоштовно. Всього на ці маршрути виділено 220 автобусів, і 12 травня кияни зможуть скористатися ними, щоб поїхати і пом`янути своїх рідних і близьких », - сказав Олександр Попов.

Голова Київської міськдержадміністрації також доручив підлеглим розглянути можливість запуску малогабаритних автобусів, які курсували б по території найбільших кладовищ столиці. «Території київських кладовищ досить великі. Літнім людям важко долати такі відстані пішки, а автомобілі ми не можемо впускати в ці дні на їх територію, бо проїзди мають обмежену пропускну здатність. Тому прошу розглянути можливість пустити по кладовищах невеликі автобуси, які в режимі експресу перевозили б людей від входу до найдальших куточків », - сказав Олександр Попов.

Як зазначає прес-служба КМДА, зокрема, 12 травня киян безкоштовно будуть провозити комунальні автобуси № 804е (ст.метро «Лісова» - Північне кладовище) № 740е (ст.метро «Виставковий центр»-Південне кладовище), № 77Е (вул . Курнатовського - Лісове кладовище) і експреси до Лісового кладовища від станцій метро «Петрівка», «Оболонь», «Чернігівська» і універсаму «Позняки».

Всього для перевезень киян у поминальні дні до міських кладовищ додатково виділено 369 одиниць транспорту.