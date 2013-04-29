Даішника, який збив пішохода в Києві, відсторонено від роботи

Працівники ДАІ запевняють, що надали потерпілому першу допомогу / Фото: «Автополігон»

Співробітника ДАІ, який ввечері 28 квітня в Оболонському районі Києва збив на пішохідному переході перехожого, на час проведення розслідування причин та обставин ДТП відсторонено від виконання службових обов’язків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної ДАІ, за попередніми даними, екіпаж автопатруля рухався за встановленим маршрутом, виконуючи обов’язки із забезпечення безпеки дорожнього руху.

Близько 22.00 на одному з перехресть працівники ДАІ помітили автомобіль «Мерседес», який на великій швидкості, проігнорувавши червоний сигнал світлофора, перетнув перехрестя, вжили заходів для його переслідування і затримання. В результаті сталася вказана ДТП з перехожим.

Як підкреслили у ДАІ, екіпаж автопатруля після наїзду на людину викликав швидку допомогу та вжив невідкладних заходів з надання потерпілому першої медичної допомоги.

У ДАІ також зауважили, що всі матеріали ДТП передано для подальшого розслідування до прокуратури Оболонського району столиці, а сам факт внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.