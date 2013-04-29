«Київенерго» обіцяє не відключати на свята гарячу воду

Гідравлічні випробування будуть відновлені з 13 травня

Для забезпечення киян у травневі свята гарячою водою ПАТ «Київенерго» призупинить на цей період планові роботи з перевірки тепломереж до наступного опалювального сезону.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Гідравлічні випробування будуть відновлені з 13 травня.

Як зазначається в повідомленні, перші гідравлічні випробування мереж у цьому році проводилися на житлових масивах Біличі, Новобіличі, Академмістечко у Святошинському районі з 22 до 29 квітня.

З графіком проведення випробувань теплових мереж можна ознайомитись на офіційному сайті КМДА.

Як зазначають у ПАТ «Київенерго», гідравлічні випробування є одним із етапів підготовки тепломереж до опалювального сезону.