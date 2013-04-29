«Київенерго» обіцяє не відключати на свята гарячу воду
ПАТ призупинить планові роботи
Гідравлічні випробування будуть відновлені з 13 травня
Для забезпечення киян у травневі свята гарячою водою ПАТ «Київенерго» призупинить на цей період планові роботи з перевірки тепломереж до наступного опалювального сезону.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Гідравлічні випробування будуть відновлені з 13 травня.
Як зазначається в повідомленні, перші гідравлічні випробування мереж у цьому році проводилися на житлових масивах Біличі, Новобіличі, Академмістечко у Святошинському районі з 22 до 29 квітня.
З графіком проведення випробувань теплових мереж можна ознайомитись на офіційному сайті КМДА.
Як зазначають у ПАТ «Київенерго», гідравлічні випробування є одним із етапів підготовки тепломереж до опалювального сезону.