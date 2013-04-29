ДТП з київськими даішниками: за справу взялася прокуратура

Аварія сталася на пішохідному переході / Фото: «Автополігон»

Прокуратура Оболонського району Києва відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 28 квітня на вул. Зої Гайдай за участю автомобіля працівників райвідділу ДАІ.

Внаслідок ДТП постраждав пішохід, який отримав тілесних ушкоджень та був госпіталізований, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У рамках розслідування кримінального провадження призначені судово-медична, автотехнічна і транспортно-трасологічна експертизи.