Збитки Київського метрополітену перевищили 100 мільйонів

Витрати метрополітену склали 331,9 млн грн

Фінансовим результатом господарської діяльності КП «Київський метрополітен» за І квартал 2013 року став збиток у сумі 106,8 млн грн.

Як повідомляє прес-служба метрополітену, витрати Київського метрополітену за І квартал 2013 року склали 331,9 млн грн.

З цієї суми на оплату праці було використано 127,9 млн грн; на відрахування до державних та соціальних фондів – 47 млн грн; придбання матеріалів, сировини, комплектуючих для ремонту вагонів, колій, ескалаторів, кабельного господарства тощо – 12,4 млн грн; електроенергія – 22,3 млн грн.; тепло-, водопостачання, паливо, газ – 11,9 млн грн; амортизація – 47,2 млн грн; інші операційні витрати (обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування, банківські послуги, вивіз сміття, зв`язок, охорона праці, податки тощо) – 13,6 млн грн; обов’язковий платіж у розмірі 50% суми надходжень від оренди – 2 млн грн; фінансові та інші витрати (обслуговування кредитів, залучених на придбання вагонів, будівництво метрополітену за рахунок бюджетних коштів – 40,5 млн грн, інші витрати – 7,1 млн грн) – 47,6 млн грн.

Доходи Київського метрополітену за І квартал 2013 року склали 225,1 млн грн.

Протягом І кварталу 2013 року Київським метрополітеном перевезено 129,3 млн пасажирів.