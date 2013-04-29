На Київщині підприємство незаконно видобувало артезіанську воду

Збитки держави склали майже 2 млн грн

Об`єм незаконно використаної води – 60 тис. кубометрів / Фото: byrim.com У Київській області виявлено підприємство, яке незаконно видобувало воду з чотирьох артезіанських свердловин. Кагарлицькою міжрайонною прокуратурою встановлено, що об`єм використаної води склав 60 тис. кубометрів, спричинено збитки на суму майже 2 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони або використання надр). Досудове розслідування триває.

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