У Києві забудовник не переказав до міськбюджету 330 мільйонів

Забудовник зводить житлово-офісний комплекс на Микільсько-Слобідській

Господарський суд задовольнив позов прокуратури Києва про стягнення з приватного товариства понад 330 млн грн заборгованості за договором пайової участі у створенні та розвитку інфраструктури Києва.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва з посиланням на заступника прокурора міста Києва Інну Хомич.

Київрадою у 2008 році з ТОВ «Майк» укладено договір пайової участі у зв’язку із будівництвом житлово-офісного комплексу з апартаментами загальною площею 427 206 кв. м на вул. Микільсько-Слобідській, 1.

За умовами договору забудовник повинен був сплатити до столичного бюджету кошти на створення та розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

Однак, як встановлено прокурорською перевіркою, товариством зобов’язання перед територіальною громадою не виконані та кошти у бюджет не сплачено.

Унаслідок протиправних дій ТОВ «Майк» борг за договором пайової участі сягнув понад 330 млн грн.

«З метою захисту інтересів столичної громади прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення з товариства вказаної суми. Суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі», – констатувала Хомич.