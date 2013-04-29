На столичному Подолі обмежили рух

10:39, 29 квітня 2013
Київ
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Рух перекрито на двох вулицях

ремонт дорогНа Хоривій і Притисько-Микільській міняють асфальт

У Подільському районі Києва на вулицях Притисько-Микільській і Хоривій введено обмеження руху транспорту.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, рух перекрито у зв`язку з проведенням робіт по заміні асфальтобетонного покриття.

Обмеження руху діятиме до 18:00 29 квітня.

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