На столичному Подолі обмежили рух

Рух перекрито на двох вулицях

На Хоривій і Притисько-Микільській міняють асфальт У Подільському районі Києва на вулицях Притисько-Микільській і Хоривій введено обмеження руху транспорту. Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, рух перекрито у зв`язку з проведенням робіт по заміні асфальтобетонного покриття. Обмеження руху діятиме до 18:00 29 квітня.

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