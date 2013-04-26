Софію і Лавру можуть викреслити зі списку ЮНЕСКО вже восени

Комісія ЮНЕСКО проінспектувала буферну зону Софії та Лаври

Голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Дмитро Нікульшин вважає, що є реальна загроза виключення вже восени зі списку «Світової спадщини ЮНЕСКО» Києво-Печерської Лаври та Софії Київської.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Нікульшин сказав сьогодні журналістам під час прес-брифінгу з приводу виникнення нової «гарячої точки» в буферній зоні Софії за адресою пров. Георгіївський, 9/11.

Він зазначив, що в Києві з 15 по 19 квітня перебувала Комісія ЮНЕСКО з повноваженням провести детальне вивчення ситуації, яка склалася з буферною зоною пам`яток в Києві, що входять до списків ЮНЕСКО. Голова профільної комісії Київради зазначив, що починаючи з Паризької конференції ЮНЕСКО у 2010 р., Київ отримав безліч сигналів припинити зменшувати та забудовувати буферну зону пам`яток, але київська влада не реагує на ці сигнали. Комісія ЮНЕСКО, яка відвідала Київ, є вже третьою з 2010 р. Минулі рази представники ЮНЕСКО обмежувалися лише зауваженнями і рекомендаціями для України, але цього разу висновки будуть направлені на Конференцію ЮНЕСКО 2013, яка відбудеться в ПАР, де буде розглядатися питання про виключення Києва з переліку Світової спадщини.

За словами Д.Нікульшина, ніяких офіційних заяв під час цього візиту до столиці України Комісія ЮНЕСКО не оприлюднювала та вела себе «максимально коректно», але зі спілкування з її представником, яке в нього відбулося, можна зробити невтішні висновки.

Як звернув увагу депутат, представники ЮНЕСКО уникали конкретних відповідей на запитання журналістів.

«Це говорить про декілька речей. З одного боку, що в нас ще є кредит довіри. Але я би говорив про те, що останнє китайське попередження вже було і ми продовжуємо говорити про проблему, яка не вирішується. Значить доповідь буде відповідно жорстка», – сказав він.

Представник Київради також зазначив, що мав розмову з представником Комісії ЮНЕСКО Тодором Крестєвим.

«Я вам скажу, що налаштований він не так радісно як нам би хотілося. Бо він повезе на доповідь об`єктивну інформацію, об`єктивну картину, яка є станом на сьогодні в Києві зі збереженням пам`яток архітектури всесвітньої спадщини, а саме Софії Київської та Києво-Печерської Лаври», – сказав Д.Нікульшин про враження представника ЮНЕСКО після відвідування пам`яток та ознайомлення з «планами реконструкції, укріплення та забудови Києво-Печерської Лаври, всього комплексу будівель і всього ландшафту, що викликало особливу увагу і застереження, тому що проекти, які були представлені на містобудівній раді у головного архітектора, м`яко кажучи, дуже масштабні».

Також Д.Нікульшин повідомив, що наполягатиме, щоб депутати Київради на найближчій сесії все ж розглянули проект рішення щодо оголошення мораторію на добудову, нове будівництво та реконструкцію існуючих будівель в центрі міста та перш за все в буферних зонах Софії та Лаври. Він сподівається, що перед виборами є шанс, що депутати таки цей проект, який вже майже два роки готується в комісіях, підтримають і це дасть змогу захистити охоронні зони столиці від забудови та зберегти їх історичний вигляд.

Що стосується конкретно будівництва на перетині пров. Георгіївський, 9/11 та вул. Стрілецької, щодо якого є постанова Вищого господарського суду від 26.02.2013 р., якою Київраду зобов`язано підписати угоду із забудовником – ТОВ «Докас» щодо оренди землі для зведення багатоповерхівки за вказаною адресою, Д.Нікульшин сказав, що очолювана ним комісія наполягатиме на обов`язковому розгляді цього питання на сесії Київради.

«Сама Київрада цей договір не підписує, а підписує той, хто представляє Київраду – або мер, або заступник міського голови», – уточнив він.

«Але рішення по угодам, що стосуються внесення змін чи поновлення їхньої дії – це компетенція депутатів Київради, і ми будемо наполягати на тому, що будь-які зміни в існуючі договори, які істотно міняють умови, мають бути розглянуті на сесії. А дане рішення зазнало змін, бо постійно змінювалися сторони, була передача ділянки з фізичної особи на юридичну», – підкреслив Д.Нікульшин.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня прес-служба глави держави поінформувала, що експерт Міжнародної ради з питань пам`яток та визначних місць (ІКОМОС) Тодор Крестєв під час зустрічі з радником Президента України – керівником Головного управління з питань гуманітарного розвитку Юрієм Богуцьким відзначив позитивні зміни, які сталися в Україні, у збереженні пам`яток культурної спадщини, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Водночас, зазначалось в повідомленні, Т.Крестєв відзначив важливість посилення контролю держави щодо здійснення будівельних робіт у зонах охорони пам`яток, а також акцентував увагу на необхідності збереження існуючої панорами правобережного Києва.