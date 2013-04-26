Київська влада оприлюднила програму святкування Дня Перемоги

На Хрещатику відбудеться військово-історична хода

День Перемоги 9 травня в столиці відзначать військово-історичною ходою, концертами і салютом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні у столиці відбудеться низка загальноміських заходів.

Так, ранок Дня Перемоги традиційно розпочнеться з Ритуалу Пам`яті – покладання квітів до могили Невідомого солдата в парку Вічної Слави, а також до пам`ятника героям-танкістам, стели Перемоги, пам`ятника генералу армії Миколі Ватутіну.

У 9.00 на Майдані Незалежності розпочнеться церемонія підняття Державного прапора України за участі міністра оборони України Павла Лебедєва. По Хрещатику пройдуть військові оркестри. Також відбудеться військово-історична хода МГО «Червона зірка».

З 11.00 на головній площі країни розпочнеться творчий марафон – виступи колективів з усіх областей України, який триватиме весь день.

О 20.00 розпочнеться святкова концертна програма Київського муніципального духового оркестру, після якого буде виступати колектив Національного ансамблю танцю України ім. П.Вірського, а також Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України.

Завершиться святкування Дня Перемоги феєрверком о 21.45.

Епіцентром тематичних подій у столиці в цьому році стане територія Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни». Саме там відбудеться церемонія запалювання Вогню Слави та покладання гірлянди Військової слави «Вклонімося великим тим рокам!», а також концертна програма «Пісні Перемоги». Після урочистостей за частування «солдатською кашею» ветерани зможуть поспілкуватися з фронтовими товаришами.

У Національному Палаці мистецтв «Україна» для ветеранів війни та праці, представників громадськості з регіонів України відбудеться урочистий концерт зірок української сцени.

У КМДА нагадали, що до визначної дати майже 77 тисяч ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань отримають одноразову адресну матеріальну допомогу на загальну суму близько 37 млн грн.