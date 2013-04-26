У Києві пом'янули жертв аварії на ЧАЕС

Чоловік біля Меморіального кургану загиблим при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

У Києві в храмі Архистратига Михаїла відбувся поминальний молебень за загиблими та померлими від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Сьогодні о 00:50 у столиці відбулася церемонія покладання гірлянд і квітів до Меморіального кургану загиблим під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Вшанування пам’яті ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, яка сталася в ніч з 25 на 26 квітня 1986 року, відбулося за участю віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула, голови КМДА Олександра Попова, заступників голови КМДА Віктора Коржа та Михайла Кучука, директорів департаментів КМДА, інших посадовців.

Як нагадали у прес-службі, традиційно, близько першої години ночі відбувся поминальний молебень за загиблими та померлими від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та церемонія запалення свічок за здоров’я живих та упокій померлих у Храмі Входу Господнього в Єрусалим.