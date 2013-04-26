Міліція з'ясовує, через що загорілася автокав'ярня в центрі Києва (фото)

Попередня причина – коротке замикання / Фото: прес-служба ГУ ДСНС України в Києві

Київська міліція проводить перевірку за фактом пожежі автокав’ярні на Контрактовій площі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, вчора, 25 квітня, о 12 год. 25 хв. до чергової частини Подільського районного управління міліції надійшло повідомлення про те, що біля пам’ятника Г.Сковороді на Контрактовій площі горить автокав’ярня «Таврія Пікап».

На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного та Головного управління МВС України в місті Києві. Працівниками МНС пожежу було ліквідовано через 35 хвилин. Автомобіль знищено вогнем повністю. Ніхто з громадян не постраждав.

За попередніми висновками фахівців науково-дослідного криміналістичного центру, ймовірною причиною пожежі є виникнення короткого замикання електромережі автомобіля. До працівників міліції із заявою звернувся приватний підприємець, якому належить даний автомобіль, переобладнаний для продажу гарячих напоїв.

Повідомлення зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань Подільського районного управління, за фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ст. 194 ч. 2 Кримінального кодексу України – «Умисне знищення або пошкодження майна». Наразі призначено додаткові експертизи, проводиться подальша перевірка.