На реконструкції льодового палацу в Києві вкрали 12 мільйонів

Посадові особи «Авангарду» незаконно перерахували забудовнику понад 12 млн грн

Прокуратура Шевченківського району Києва відкрила два кримінальні провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію льодового палацу «Авангард», що на вул. Мельникова, 46-А.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі районної прокуратури.

Прокурорською перевіркою встановлено, що дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок «Авангард» у 2010 році уклав з ТОВ «WМ-Україна» договір на проведення робіт з реконструкції льодового палацу та поставки відповідного обладнання для його функціонування.

Як з’ясувалося, товариством умов договору не виконано та реконструкцію льодового палацу не проведено. Натомість посадові особи «Авангарду» підписали завідомо неправдиві акти прийому-передачі виконаних робіт та незаконно перерахували товариству понад 12 млн грн бюджетних коштів.

Стосовно посадовців дитячо-юнацького центру «Авангард» відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем), а стосовно посадовців «WМ-Україна» – за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня у Києві батьки юних хокеїстів провели біля Київського будинку профспілок акцію з вимогою завершити реконструкцію спорткомплексу «Авангард».

Батьки заявили, що, незважаючи на виділені з бюджету 35 млн грн на реконструкцію СК «Авангард», будівля комплексу вже три роки перебуває в напівзруйнованому стані.

Реконструкція СК «Авангард» почалася в 2010 р., коли київські профспілки, на балансі яких перебуває комплекс, пообіцяли оперативно провести ремонт. Було навіть придбано необхідне устаткування, але ремонт було припинено, і каток досі не функціонує.

Раніше СК «Авангард» вважався одним із центрів українського хокею. У 1990-х роках на цій арені домашні матчі чемпіонату МХЛ проводив київський «Сокіл» – найсильніша на той момент команда країни і єдиний учасник від України в турнірі, що об`єднував провідні клуби Східної Європи.