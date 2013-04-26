Сьогодні в Києві відкриється Великодній ярмарок

Кияни зможуть купити на ярмарку паски, писанки та багато іншого

У Києві сьогодні розпочинається Національний благодійний Великодній ярмарок.

Ярмарок працюватиме чотири дні у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім».

Під час офіційного відкриття буде представлено найбільший Великодній кошик, який буде зареєстрований та внесений до Книги рекордів України, повідомили УНІАН у прес-службі «Українського дому».

В рамках свята працюватиме «Благодійна майстерня», де кращі народні майстри України виготовлятимуть незвичайні та яскраві великодні писанки. Там можна буде замовити писанку з особистими побажаннями або іменами близьких і друзів.

Крім того, на ярмарку щодня проходитимуть майстер-класи з писанкарства, соломоплетіння, лозоплетіння, керамічної флористики, квілінгу та декупажу.

Всі кошти, вилучені від продажу в майстерні, будуть передані дітям-сиротам зі шкіл-інтернатів України.

На виставці також можна буде придбати святкові листівки, авторські прикраси в різних жанрах і стилях, вишивку, оригінальні Великодні подарунки і частування. Також всі бажаючі зможуть придбати тут паски, писанки, кулінарні ласощі, напої та все, що необхідно для великоднього кошика.