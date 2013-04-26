У Києві закрився Булочно-кондитерський комбінат

Замість БКК випускати солодощі тепер буде хлібокомбінат «Київхліба» №12

Один з найбільших в країні виробників хліба столичний холдинг «Київхліб» закрив своє основне кондитерське підприємство – Булочно-кондитерський комбінат (БКК).

«БКК закрито близько місяця тому», – цитує прес-секретаря «Київхліба» Наталю Лук`янову Forbes.ua.

Завод, який почав роботу в 1930 році, виробляв понад 200 видів кондитерських виробів – торти, тістечка, печиво. Його виручка за підсумками першого півріччя 2012-го склала майже 120 млн гривень. «Київхліб» входить в зону інтересів В`ячеслава Супруненка, колишнього зятя екс-мера Києва Леоніда Черновецького.

Причини закриття БКК Лук`янова прокоментувати не змогла, пославшись на необхідність узгодити позицію з керівництвом. Гендиректор холдингу Володимир Череда був недоступний для коментарів – він знаходиться на профільному форумі пекарів у Москві.

Один з можливих мотивів – бажання знайти більш раціональне застосування ділянці в центрі Києва площею близько двох гектарів. «Київхліб» у 2008 році продав під будівництво офісного центру майданчик законсервованого хлібозаводу №4 на вул. Дегтярівській. Проект не був реалізований через кризу.

Замість БКК випускати торти та іншу солодку випічку тепер буде хлібокомбінат «Київхліба» №12. Туди передано обладнання Булочно-кондитерського комбінату і переведена більша частина персоналу – понад 200 осіб. Хлібний цех комбінату №12 закрито, що викликало обурення працівників, які потрапили під скорочення – їх понад 300 осіб.

БКК знаходиться в Шевченківському районі столиці за адресою вул. Чорновола, 41, напроти лікарні Охматдит. Таке місцерозташування спеціаліст з маркетингу компанії SV Development Сергій Костецький характеризує як виключно привабливе. «Близькість до центру міста, хороша транспортна розв`язка, висока щільність населення, – перераховує Костецький переваги майданчика. – Гарне місце і для торгового центру, і для бізнес-центру, і для житла». За його оцінкою, земля під БКК коштує мінімум $150 000 за сотку. Таким чином, від продажу ділянки компанія може виручити близько $30 млн.

Скорочення потужностей з випікання хліба – загальна ринкова тенденція. Причина – низька рентабельність бізнесу: ціни на хліб регулюються державою. Той же «Київхліб» збирається закрити хлібозавод у Василькові.

За даними Держкомстату, минулого року виробництво хліба та хлібобулочних виробів у країні скоротилося на 5,3% до 1,6 млн тонн.