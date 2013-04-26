Столична прокуратура шукає винних у забрудненні Совських ставків

На території Совських ставків перевірять екологічну ситуацію / Фото: lz-foto.livejournal.com

Прокуратура Голосіївського району Києва доручила контролюючим органам провести перевірку екологічної ситуації на території Совських ставків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі районної прокуратури, відповідні доручення надані столичним органам санітарно-епідеміологічної служби, Держекоінспекції та Департаменту земельних ресурсів КМДА.

Під час перевірки будуть взяті проби води зі ставків на наявність забруднення небезпечними речовинами та встановлені особи, відповідальні за стан території навколо Совських ставків.

Крім того, прокуратурою району спільно з фахівцями Державної інспекції сільського господарства буде перевірено законність надання в оренду приватному підприємству вказаної земельної ділянки.