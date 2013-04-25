Янукович звільнив голову Дніпровського району Києва

Президент України Віктор Янукович підписав розпорядження про звільнення Олександра Шевчука з посади голови Дніпровської райдержадміністрації у місті Києві.

Текст документу оприлюднено на сайті глави держави.

У розпорядженні зазначається, що О.Шевчук залишає посаду у зв`язку з виходом на пенсію.

Як повідомляв УНІАН, О.Шевчка було призначено головою Дніпровської райдержадміністрації у столиці 24 листопада 2010 року.