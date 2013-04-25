Янукович звільнив голову Дніпровського району Києва
18:40, 25 квітня 2013Київ
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Причина - вихід на пенсію
Президент України Віктор Янукович підписав розпорядження про звільнення Олександра Шевчука з посади голови Дніпровської райдержадміністрації у місті Києві.
Текст документу оприлюднено на сайті глави держави.
У розпорядженні зазначається, що О.Шевчук залишає посаду у зв`язку з виходом на пенсію.
Як повідомляв УНІАН, О.Шевчка було призначено головою Дніпровської райдержадміністрації у столиці 24 листопада 2010 року.
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