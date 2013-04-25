Кияни забезпечили одягом майже 3000 бездомних

За 5 місяців благодійної акції одягом вдалося забезпечити 2705 людей

Благодійний фонд «Соціальне партнерство» дякує всім, хто вже взяв участь і допоміг у зборі одягу для багатодітних, бездомних та інших людей, що опинилися в біді.

Всі речі були передані в благодійний центр «Стефанія», де люди могли безкоштовно отримати одяг та взуття, а разом з ними хоч якийсь комфорт і захищеність в холодну пору року.

З листопада 2012 до квітня 2013 року було отримано 18 328 речей. Видано людям 9 571. Одягом вдалося забезпечити в цілому 2 705 осіб.

У кожної людини в шафі є багато речей, які ніколи не знадобляться. Якщо ви хочете зробити благородну справу, допомогти і поділитись не потрібним вам одягом або взуттям, фонд «Соціальне партнерство» буде радий прийняти ваші дзвінки і з`ясувати, як буде зручніше її передати.

Існує три способи передачі речей фонду, а саме:

- самостійна доставка;

- передача через автомобілі соціального патруля, які безкоштовно годують бездомних;

- фонд забирає речі самостійно: на це виділяється один день на тиждень, і автомобіль фонду їде за вказаними адресами. В основному це адреси літніх людей, яким важко доставити одяг та взуття іншим способом.

БФ «Соціальне партнерство» нагадує: одяг – це атрибут, без якого неможливо існувати. Дайте другий шанс своєму одягу, а разом з ним і людині.

Ви можете зателефонувати за телефонами: (044) 591 54 43, +38 (093) 142 84 57 або зайти на сайт: http://socpartnerstvo.org/node/353.