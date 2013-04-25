Луценко: Заради перемоги на київських виборах опозиція повинна домовитися

Луценко впевнений, що опозиція в будь-якому випадку зобов`язана висунути єдиного кандидата

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вважає, що навіть якщо вибори у Києві призначать на незручну дату, найважливіше – аби опозиція визначилася з єдиним кандидатом у мери.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи зустріч із громадськими активістами групи САМ.

«Я вважаю, що опозиція у будь-якому разі зобов’язана висунути єдиного кандидата у міські голови. Логічно це зробити до завершення повноважень нинішньої Київради і Дня Києва», – упевнений Ю.Луценко.

«І неважливо, чи «регіонали» через Конституційний Суд призначать ці вибори на незручний для опозиції та киян серпень, чи взагалі вкрадуть у киян право обирати владу. Головне – продемонструвати здатність опозиції домовлятися про єдиного кандидата», – наголосив він.

Ю.Луценко відзначив, що саме кияни «зафіксували на парламентських виборах свою демократичну позицію і врятували ситуацію і в узгоджених, і в неузгоджених опозицією округах». «Для перемоги на президентських виборах у 2015 році цей приклад важко переоцінити. Тепер опозиція має, в свою чергу, припинити ховати голову в пісок, продемонструвати вміння домовлятися у верхах по Києву», – зазначив Ю.Луценко.

На його думку, визначений єдиний кандидат мусить публічно «сісти за стіл» з представниками громадянського суспільства і взяти на себе певні зобов’язання перед столичною громадою. «Кандидати з числа громадських активістів мають отримати квоту в списку єдиних кандидатів від опозиції в мажоритарних округах до Київради», – додав він.

«Все це зробить київські вибори репетицією до переможного алгоритму дій на президентських виборах-2015. Це ще й підтвердить статус Києва як моделі постконфліктної української нації, де об’єднуються різні, де навчилися чути і поважати інших, де отримують задоволення від різноманітності», – відзначив Ю.Луценко.