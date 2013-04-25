Столичні кладовища досі не готові до гробків

На Берковцях біля могил лежать купи сміття / Фото: «Сегодня»

Поминальні дні на київських кладовищах почнуться вже через два тижні – з 9 по 14 травня. За словами міськвлади, зараз активно готують погости до гробків. Однак, як показала перевірка, кладовища столиці до поминальних днів досі не готові, повідомляє «Сегодня».

Журналісти вирішили перевірити стан кількох київських кладовищ – Міського, Звіринецького і Байкового.

Байкове кладовище, на перший погляд, готове, але якщо відійти убік від центральної алеї, де поховані відомі люди, можна побачити гори сміття і брудні доріжки. Водопостачання є на центральних алеях, а от практично на всіх далеких ділянках води немає, крани на колодязях відсутні зовсім. «У мене на старій ділянці, де похована мама, води немає. Я повинна тягти бутлі від самого входу», – поскаржилася відвідувачка кладовища пенсійного віку.

Також в деяких місцях на кладовищі йде ремонт водопроводу. «Були пориви в декількох місцях, зараз міняємо труби. До поминок все буде готово: і сміття приберемо, і труби полагодимо», – пообіцяли працівники кладовища.

Відвідувачі Байкового скаржаться і на брудний туалет, а також пропонують організувати на кладовищі пункт прокату інвентарю. «Не потрібно було б граблі та інші інструменти тягнути із собою через все місто», – кажуть кияни.

Звіринецьке кладовище розташоване на пагорбах, тому деякі доріжки між могилами обладнані поручнями. Бордюри, парканчики пофарбовані. Але на верхній старій ділянці є кілька зруйнованих після зими пам`ятників. «Ми б з радістю їх відремонтували або привели в порядок, але не маємо права без дозволу власників», – пояснив завідувач цвинтаря Михайло Терещенко.

На цьому цвинтарі знаходиться і могила матері екс-мера Леоніда Черновецького Параски Азимової. Ділянка в повному порядку: чистота, а місце під посадку квітів встелене ялиновими гілками. «Ми прибираємо могилку на прохання екс-мера. Цього року їх ще не було, але, як правило, двічі на рік Черновецькі тут бувають. Чекаємо», – кажуть працівники.

На Берковцях багато повалених пам`ятників через дерева, що впали, великі купи сміття, місцями в кранах немає води. «60% території з водою. Все інше зробимо до 15 травня», – пообіцяли в адміністрації цвинтаря.

«Працюємо без вихідних. Сміття з кладовищ вивозимо постійно, навіть ночами. Всього на цвинтарях 88 км водопроводу, з яких 79 км ми вже запустили. Що ж до пунктів прокату інвентарю, то я б радив киянам звернутися в адміністрацію кладовища, їм дадуть на час лопату, граблі або щось інше. Така послуга безкоштовна», – стверджує начальник управління ритуальних послуг Київської міської державної адміністрації Микола Бабій.