КМДА попросить у Кабміну грошей на боротьбу із зсувами

Київ не здатен самотужки профінансувати протизсувні роботи

У Києві близько 120 місць визначені як зсувонебезпечні, із яких 8-ми надано статус надзвичайної ситуації місцевого рівня.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, наразі КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (СУППР) проводить роботи із запобігання зсувних процесів та ліквідовує наслідки зсувів на найбільш небезпечних ділянках.

Утім, за словами в.о. першого заступника голови КМДА Анатолія Голубченка, це лише першочергові заходи, що дозволяють стабілізувати ситуацію, надалі необхідно розробляти проекти і виконувати роботи з укріплення схилів таким чином, щоб на найближчі роки небезпека зсувів не виникала.

«У нас є розроблені проекти для більшості зі 120 зсувонебезпечних місць у столиці, розписаний план заходів, які необхідно виконати, та готова проектно-кошторисна документація, але роботи не проводились у зв’язку з браком фінансування. Тож перед нами стоїть важливе завдання – виконати всі заходи, передбачені проектами, а там, де немає проектів – розробити їх. А це немалі кошти, на жаль, силами міського бюджету в короткий термін профінансувати ці заходи неможливо», – зазначив Голубченко.

У зв’язку з тим, що цьогоріч на долю Києва випало чимало випробувань, а саме: аномальні снігопади, локальні підтоплення, спричинені таненням снігу, підмив дамби Бортницької станції аерації та значна кількість зсувів, місту необхідна допомога з боку держави. Тому КМДА звернеться до Уряду з проханням допомогти столиці України з фінансуванням для укріплення схилів, які отримали статус надзвичайної ситуації місцевого рівня.