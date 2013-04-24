Київська влада взялася за нову проблему: кіоски на колесах

КМДА нарахувала 300 пересувних МАФів у столиці / Фото: biznestoday.ru

Київська міська державна адміністрація планує підготувати на наступне засідання депутатів Київради проект рішення щодо визначення термінів «пересувна торгівля» та «автоторгівля» і розробити вимоги щодо їхнього функціонування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це йшлося на засіданні міського оперативного штабу з координації дій щодо демонтажу тимчасових споруд у місті Києві.

«Окрім питання демонтажу незаконно встановлених малих архітектурних форм, нам необхідно також взятися й за нову проблему – так звані об’єкти пересувної торгівлі. Це ті ж самі МАФи, тільки з колесами. Не можна назвати торгівлю в кіоску, який протягом року стоїть на одному місці, «пересувною торгівлею». Ми видавали дозвіл на «пересувну торгівлю» 60 об’єктам, а їх наразі нараховується близько 300. Тому я запропонував внести в графік з демонтажу тимчасових споруд усі незаконні об’єкти. Крім того, ми розробимо проект рішення та передамо його для опрацювання профільній комісії Київради, аби вже на наступній сесії вирішити це питання», – зазначив в.о. першого заступника голови КМДА Анатолій Голубченко.

Також планується розробити визначення терміну «автоторгівля» та затвердити вимоги до автокав’ярень. За словами А.Голубченка, продавати каву з автомобіля можна лише, якщо джерелом тепла є електроенергія. Наразі ж більшість автокав’ярень користуються газовими балонами, тож це питання також потребує нагального вирішення.