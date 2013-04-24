Головлікар столичної клініки запевняє, що вони не відмовляли в допомозі пораненому

Чоловік від отриманих ран помер на місці

Приватна клініка «Healthy&Happy» не відмовляла у наданні медичної допомоги чоловікові, який був смертельно поранений ножем учора в центрі Києва на вулиці Саксаганського, була лише затримка у наданні такої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам головний лікар клініки Борис Коган.

«Ми проводимо екстрене службове розслідування, по монітору вивчаємо дії кожного співробітника у зв`язку з тим, що трапилося», – сказав Б.Коган.

Він зазначив, що вчора, під час цього випадку, на вході в клініку була лише реєстратор, яка не має медичної освіти і є медичним працівником.

За словами Б.Когана, вона розгубилася, не знала як вчинити, хоча ці ситуації відпрацьовувалися раніше, вона намагалася зв`язатися зі своїм безпосереднім керівником. За словами головлікаря, за 3 хвилини до будівлі клініки прибув співробітник міліції, який роз`яснив ситуацію. І після цього один із лікарів клініки вжив заходів з надання медичної допомоги постраждалому, було підготовлено все необхідне медичне устаткування.

Зокрема, відповідаючи на питання про те, що співробітники клініки відмовили у наданні допомоги пораненому з посиланням на те, що це приватна клініка, Б.Коган зазначив: «Вона сказала цю фразу, але тут же шукала лікаря, який був зі скривавленими руками і в рукавичках (надавав допомогу пацієнтові клініки – УНІАН). Скинув рукавички, одягнув чисті рукавички і пішов з бинтами і з усіма матеріалами через транспорт, що рухався. Відмови у наданні допомоги не було, була, можливо, затримка у часі – це так. Ми це дивимося по моніторах. Але відмови ніякої не було».

Головний лікар також зазначив, що не був свідком цього випадку. За його словами, слідство повинне розібратися в ситуації. Крім того, він повідомив, що правоохоронні органи в рамках ведення розслідування вилучили відео матеріали з камер спостереження для вивчення.

Як повідомляв УНІАН, учора, 23 квітня, у Києві на вулиці Саксаганського близько 16.00 вбили чоловіка. Як написала на своїй сторінці у Facebook очевидець події Єлизавета Татаринова: «Приблизно годину тому стала свідком злочину. Прямо на тротуарі – скривавлена людина. Насилу дихає. Поряд валяються розбиті окуляри, гаманець... Рідкісні перехожі з подивом зупиняються, хтось поспішає пройти повз», – написала вона.

За словами Є.Татаринової, викликана міліція і бригада швидкої допомоги приїхали майже з півгодинним запізненням, а персонал розташованої поблизу приватної клініки погодився вжити заходів до потерпілого після тривалих вмовлянь і погроз «знеславити» на всю країну.

За розпорядженням міністра охорони здоров`я України в МОЗ створено робочу групу для розслідування причин ненадання медичної допомоги людині працівниками приватної установи охорони здоров`я на вулиці Саксаганського в Києві.