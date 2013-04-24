Київський ЦУМ знаходився в аварійному стані – інспекція

Будівельні роботи на території ЦУМу

Інспектори Державного архітектурно-будівельного контролю в Києві не знайшли порушень при реконструкції ЦУМу. Про це заявив заступник начальника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Києві Іван Алексєєнко.

«Реконструкції – гарна справа, а тут ще й проводиться реставрація фасаду. Тобто ЦУМ збереже той зовнішній вигляд, який ми знаємо і пам`ятаємо. Так, людей лякає невідомість. Багато хто думає, що якщо щось вже існує, то все, чіпати це не потрібно, все добре. А в якому воно стані – вже не цікавить нікого», – зазначив Алексєєнко.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з`явилася інформація про руйнування тильної сторони ЦУМу і збільшення його поверховості. В результаті інспекторської перевірки об`єкта фахівці інспекції встановили, що необхідність демонтажу старої будівлі, за винятком фасаду, очевидна.

«Ми бачили всі демонтовані конструкції, у нас є фотографії, і ми можемо констатувати, що вони знаходяться в жахливому стані. Несучі конструкції, що приймають на себе основне навантаження, в корозії. Вони руйнуються, – заявила начальник інспекційного відділу ДАБК Світлана Борисова. – Зараз повномасштабні будівельні роботи ще не ведуться, йде тільки демонтаж і посилення несучих колон фасаду з боку Хрещатика, застосовуються спеціальні технології по закріпленню».

Як підкреслила Борисова, Київрада виділила під це будівництво землю, забудовник розробив проектну документацію, отримав вихідні дані на проектування та дозвіл в Управлінні архітектури при КМДА.

«Без висновку органів охорони пам`яток культури будівництво не почалося б. І в проектній документації цей пункт теж позначений. ЕСТА Холдинг (власник ЦУМу – ред.) робив технічне обстеження як самої будівлі, так і прилеглої території. НДІ будівельних конструкцій веде моніторинг стану сусідніх будівель, спостерігає, як це будівництво буде на них впливати, там встановлені спеціальні маяки», – зазначила Борисова.

В інспекції відзначили, що в даний час офіційних скарг щодо реконструкції немає, але об`єкт без уваги не залишиться, враховуючи його розташування в самому центрі міста.

У результаті реалізації проекту «Реконструкція будівлі з реставрацією фасадів» ЕСТА Холдинг (входить до групи СКМ Ріната Ахметова) планує збільшити загальну площу головного столичного універмагу вдвічі і побудувати підземну парковку на 180 місць за рахунок використання території внутрішнього двору і підземного простору. Головні фасади будівлі споруди 1939 року будуть збережені в незмінному вигляді і укріплені. ЕСТА Холдинг планує інвестувати в реконструкцію ЦУМу більше $100 млн. Закінчення робіт планується в 2015 році.