На Київщині інспекція з рослин незаконно роздала 300 сертифікатів

Інспекція з початку року не провела жодної перевірки / Фото: Думская.net

Прокуратура Київської області виявила 335 незаконно виданих карантинних та фітосанітарних сертифікатів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Зокрема, такі документи посадовці Головної державної фітосанітарної інспекції, всупереч встановленої процедури, видавали зацікавленим особам за відсутності у поданих матеріалах заяв або без зазначення дат їх складання та подання до інспекції.

Нерідко сертифікати видавались за відсутності у представників суб`єктів господарювання належним чином оформлених довіреностей, а також представникам по закінченню терміну дії доручень на право представляти заявника тощо, йдеться в повідомленні.

Також у прокуратурі заявили, що з початку року інспекцією не розпочато жодної із 39 запланованих перевірок.

Одна з причин, що зумовлює такий стан речей в діяльності контролюючого органу – це відсутність контролю за роботою підлеглих з боку керівництва Інспекції, вважають в прокуратурі.

Реагуючи на виявлені порушення, начальнику Головної державної фітосанітарної інспекції внесено подання, яке задоволено. За допущені порушення до дисциплінарної відповідальності притягнуто 17 інспекторів, зазначили в прес-службі.