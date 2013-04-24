Попов просить водіїв перевіряти, де йде ремонт доріг

Водіям радять планувати маршрути з урахуванням графіка ремонту

Голова КМДА Олександр Попов закликає киян-водіїв активніше користуватися послугами інформаційного сайту «Київремконтроль» і планувати свої маршрути з урахуванням графіка проведення ремонтних робіт на дорогах міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Ми вдячні усім киянам, які підтримали ініціативу міської влади щодо контролю громадськості за ходом та якістю ремонту київських доріг. Дорожні служби докладають максимум зусиль, аби в стислі терміни завершити ремонтні роботи та поліпшити стан доріг після важкої зими», – зазначив О.Попов.

Для того, аби мінімізувати незручності для водіїв, на спеціально створеному сайті: «Контроль ремонту доріг» (www.remcontrol.com.ua) щоденно розміщується інформація про заплановані на найближчі дні ремонтні роботи в столиці із зазначенням часу і точної адреси їхнього проведення. Це дасть можливість водіям при плануванні маршруту поїздки оминати місця, де працюють дорожні служби.