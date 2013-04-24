Користь від іноземних інвесторів Києву буде не скоро, але більша – експерти

Керівництво КМДА представило бізнес-колам Австрії програму «Київ інвестиційний» / Фото: КМДА

Зусилля столичної влади щодо залучення прямих іноземних інвестицій дадуть відчутний ефект через три-п`ять років. При цьому економічний підйом Києва, викликаний зростанням інвестицій, буде носити довгостроковий характер, вважає керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко.

«Треба розуміти, що націленість глави Київміськдержадміністрації Олександра Попова на залучення західних інвестицій має свої плюси і мінуси. Європейський бізнес працює за правилами, до яких в Україні лише недавно почали звикати. У першу чергу, це «довгі гроші». Інвестор приходить надовго і всерйоз. Відповідно, економічний ефект від таких інвестицій є відкладеним. Киянам не варто очікувати, що результати роботи столичної влади щодо залучення євроінвесторів стануть помітні вже сьогодні», – сказав експерт.

«З іншого боку, такий підхід гарантує столиці тривалий економічний підйом. Це робота на перспективу, на забезпечення міцності економіки міста в майбутньому. Це головний позитивний момент. Другим позитивним моментом можна назвати те, що робочі місця, завдяки залученим інвестиціям у Києві, вже створюються. Вважаю, для киян цей момент є важливим з точки зору дотримання їхніх інтересів», – сказав експерт.

Нагадаємо, що голова КМДА Олександр Попов перебуває з офіційним візитом у столиці Австрії Відні. До складу столичної делегації включено представників десятків київських компаній, які планують налагодити співпрацю з австрійськими підприємцями. У свою чергу керівництво КМДА представило бізнес-колам Австрії програму «Київ інвестиційний», в якій визначено стратегічні напрямки розвитку Києва і представлено інвестиційні проекти.