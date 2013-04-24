КМДА вирішила закрити вдень для вантажівок в'їзд до Києва

Вантажівкам дозволять рухатися лише певними дорогами

Київська міська державна адміністрація за дорученням Олександра Попова підготувала проект рішення щодо заборони в’їзду великовагового транспорту на територію міста в денний час.

Як повідомляє прес-служба КМДА, винести проект на розгляд депутатів Київради планується вже на наступне пленарне засідання.

«Київ не може повністю заборонити їздити містом вантажним автомобілям та фурам, оскільки Кільцева дорога проблему транзитного транспорту повністю не вирішує», – зазначив в.о. першого заступника голови КМДА Анатолій Голубченко в ефірі програми «Столиця» на ТРК «Київ».

Таким чином, пропонується рух транзитного великовагового транспорту територією міста Києва дозволити з 20:00 до 07:00, що допоможе зберегти асфальтне покриття.

Також у проекті рішення запропоновано перелік проспектів, площ та вулиць, якими зможуть користуватися вантажівки для транзитного руху через місто, зокрема: просп. Бажана, Південний мостовий перехід через річку Дніпро, Столичне шосе, вул. Академіка Заболотного, площа Одеська, Велика кільцева дорога, просп. Академіка Паладіна, вул. Міська, Гостомельське шосе, Нова дорога, просп. Мінський, площа Шевченка, вул. Полярна, Богатирська, площа Тульська, просп. Московський, Генерала Ватутіна, площа Керченська, вул. Братиславська і Броварський проспект.

Що стосується зими, то, за словами Голубченка, необхідно регулювати в’їзди рішенням штабу з надзвичайних ситуацій та обмежувати рух вантажних автомобілів, враховуючи стан дорожнього покриття й погодні умови.